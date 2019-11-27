Смертельный пожар в гостинице в Одессе: владельца отпустили под домашний арест

Одесский апелляционный суд в среду отпустил владельца гостиницы "Токио стар", где произошел пожар, Вадима Черного под домашний арест.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.

Данная мера действует до 18 декабря.

Черного отпустили из-под стражи в зале суда.

Он будет носить электронный браслет.

В ночь на 17 августа в результате пожара в гостинице 9 человек погибли и еще 10 пострадали.

Как сообщали Українськi Новини, семьям погибших в жутком пожаре в "Токио стар" выплатят по 50 тыс. гривен.

В Одессе в пожаре в гостинице "Токио Стар" погибли по меньшей мере 8 человек. Тогда Президент Украины обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 8 людей. После чего Киевский районный суд Одессы арестовал владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе Вадима Черного по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности. Также второму владельцу отеля "Токио стар" сообщили о подозрении.

Также в полиции показали, как выглядит после пожара отель "Токио Стар" изнутри. Огонь уничтожил потолок, некоторые перекрытия и мебель. В некоторых местах потолок обвалился полностью.