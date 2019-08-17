В полиции показали, как сейчас выглядит горевший отель "Токио Стар" изнутри

Полиция одесской области опубликовала видео, где показано, как изнутри выглядит отель "Токио Стар", в результате пожара в котором погибли 8 человек.

Видео появилось на официальном Youtube-канале одесской полиции.

На нем видно, что огонь уничтожил потолок, некоторые перекрытия и мебель. В некоторых местах потолок полностью обвалился. Стены и полы помещения покрыты копотью и пеплом.







Как сообщали Українські Новини, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.

По факту пожара в гостинице "Токио Стар" начато уголовное производство.

Зеленский обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 8 людей.

Кроме того, в сети показали, как выглядит горевший отель "Токио Стар" с высоты. А также стало известно, что представителя ГосЧС не допустили к проверке пожарной безопасности отеля в Одессе.