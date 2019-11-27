Смертельна пожежа в готелі в Одесі: власника відпустили під домашній арешт

Одеський апеляційний суд у середу відпустив власника готелі "Токіо стар", де сталася пожежа, Вадима Чорного під домашній арешт.

Про це свідчать матеріали суду, передають Українські Новини.

Ця міра діє до 18 грудня.

Чорного відпустили з-під варти в залі суду.

Він буде носити електронний браслет.

В ніч на 17 серпня внаслідок пожежі в готелі 9 людей загинули, ще 10 постраждали.

Як повідомляли Українські Новини, сім'ям загиблих у страшній пожежі в "Токіо стар" виплатять по 50 тис. гривень.

В Одесі у пожежі в готелі "Токіо Стар" загинули щонайменше 8 осіб. Тоді Президент України обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 8 людей. Після чого Київський районний суд Одеси заарештував власника готелю "Токіо стар" в Одесі Вадима Чорного за підозрою у порушенні вимог пожежної безпеки. Також второму власнику готелю "Токіо стар" повідомили про підозру.

Також в поліції показали, як виглядає після пожежі готель "Токіо Стар" зсередини. Вогонь знищив стелю, деякі перекриття і меблі. В деяких місцях стеля обвалилася повністю.