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17 августа 2019, суббота, 10:52 56
Президент 2019-08-17T11:03:46+03:00
Українські Новини
Зеленский обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 8 людей

Зеленский обещает наказать собственника одесского отеля, где заживо сгорели 8 людей

Пожар в гостинице
Пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе. Фото: ГосЧС

Президент Владимир Зеленский обещает взять под свой личный контроль расследование обстоятельств пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, где погибли 8 человек и еще 10 пострадали.

Об этом говорится в сообщении на странице Зеленского в социальной сети Facebook.

"Одесса. "Токио Стар". Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А через преступную халатность и игнорирование элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношение к человеческой жизни. Этому будет положен конец. Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля", - говорится в нем.

Президент отметил, что возьмет под личный контроль, "чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

По его словам, нельзя ставить собственную прибыль выше человеческие жизни.

Также Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и поблагодарил спасателей, полицию и одессита, который приютил спасенных постояльцев этого "отеля".

В то же время в комментариях пользователи соцсети отмечают, что 14 августа в зоне проведения ООС были погибли четверо украинских военных, при этом Зеленский потери никак не прокомментировал.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе 14 августа погибли 4 военных ВСУ, в штабе сообщили лишь об одном. Тем временем в пятницу боевики применили против украинских военных гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

 

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