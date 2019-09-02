Второму владельцу отеля "Токио стар", где сгорели заживо 9 человек, сообщили о подозрении

По делу о пожаре в гостинице "Токио стар" в Одессе , где заживо сгорели 9 человек, прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Так, сообщается, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, поэтому было подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.

Как сообщали Українські Новини, прокурор сообщил, что причиной масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в котором погибли 9 человек, включая иностранцев, является короткое замыкание.

Также Киевский районный суд Одессы арестовал владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе Вадима Черного по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности.

Ранее, в ночь на 17 августа, в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, а еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.