Второму владельцу отеля "Токио стар", где сгорели заживо 9 человек, сообщили о подозрении

По делу о пожаре в гостинице "Токио стар" в Одессе, где заживо сгорели 9 человек, прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.\r\nТак, сообщается, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, поэтому было подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.\r\nКак сообщали Українські Новини, прокурор сообщил, что причиной масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в котором погибли 9 человек, включая иностранцев, является короткое замыкание.\r\nТакже Киевский районный суд Одессы арестовал владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе Вадима Черного по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности.\r\nРанее, в ночь на 17 августа, в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, а еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.