подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
02 сентября 2019, понедельник, 22:26 38
Судебная власть 2019-09-02T23:15:01+03:00
Українські Новини
Второму владельцу отеля "Токио стар", где сгорели заживо 9 человек, сообщили о подозрении

Второму владельцу отеля "Токио стар", где сгорели заживо 9 человек, сообщили о подозрении

Гостиница
Гостиница "Токио Стар" в Одессе. Фото: "Думская"

По делу о пожаре в гостинице "Токио стар" в Одессе, где заживо сгорели 9 человек, прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Так, сообщается, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, поэтому было подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.

Как сообщали Українські Новини, прокурор сообщил, что причиной масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в котором погибли 9 человек, включая иностранцев, является короткое замыкание.

Также Киевский районный суд Одессы арестовал владельца гостиницы "Токио стар" в Одессе Вадима Черного по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности.

Ранее, в ночь на 17 августа, в одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, а еще 10 пострадали. К ликвидации привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГосЧС. В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.

Больше новостей о: пожар в гостинице Токио Стар Отель "Токио Стар"

Архив
Новости
Иностранцы смогут купить землю при регистрации юрлица в Украине, - Гончарук 23:52
Во Львовской области на таможне поймали мужчину на попытке спрятать 119 телефонов за макаронами 23:30
Гончарук заявил, что рынок земли запустят до сентября 2020 23:24
Передача украинским политзаключенным. Фото: Роман Цимбалюк/Фейсбук
В московском СИЗО приняли передачи для украинских моряков и политзаключенных 23:15
Абромавичус заявил, что конкурс на должность гендиректора "Укроборонпрома" объявят до конца года 22:52
больше новостей
КБ "Южное" показало зрелищное видео испытаний космической ракеты "Циклон-4" 13:24
Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в первый класс. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official
Сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс 10:23
Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира US Open 10:17
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
Анастасия-Кристель Домани. Фото: Facebook/ Анастасия Кристель Домани
Девушку-трансгендера удерживали против воли в одном из киевских отделений ПриватБанка 16:54
больше новостей
Зеленский заявил, что "мы всех победим...а если нет...то нет" 15:23
Депутат Власенко: заседание Комитета ВРУ, где рассматривается законопроект об отмене адвокатской монополии, незаконно 10:53
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
Россия начала председательствовать в Совбезе ООН 09:04
Поединок Ломаченко - Кэмпбелл. Скриншот видео
Украинец Ломаченко победил британца Кэмпбелла единогласным решением 08:06
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok