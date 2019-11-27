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27 ноября 2019, среда, 12:15 567
Судебная власть 2019-11-27T12:45:02+02:00
Українські Новини
Суд снова отказал Генпрокуратуре в аресте имущества Ющенко

Суд снова отказал Генпрокуратуре в аресте имущества Ющенко

Киевский Апелляционный суд, Генпрокуратура, Ющенко Виктор, арест имущества
Виктор Ющенко. Фото: .facebook.com/ Виктор Ющенко
Виктор Ющенко. Фото: .facebook.com/ Виктор Ющенко

Киевский апелляционный суд снова отказал Генпрокуратуре в аресте имущество бывшего Президента Виктора Ющенко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Генпрокуратура повторно обратилась с ходатайством об аресте имущества Ющенко. Однако 12 ноября суд отказ в аресте, в частности 4 земельных участков, 1/2 части 17 земельных участков в Безрадичах Киевской области, кафе с жилыми помещениями и двух жилых домов.

Как сообщали Українськi Новини, Ющенко отрицает пособничество бывшему президенту Виктору Януковичу (2010-2014) в завладении резиденцией "Межигорье".

Ранее ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорьем". Ющенко не захотел свидетельствовать в деле "Межигорья".

В сентябре Киевский апелляционный суд оставил в силе отказ арестовать имущество бывшего президента Виктора Ющенко. 

Также главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что Ющенко не травили

Тем временем, Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество Ющенко, в частности на его недвижимость.

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