Суд снова отказал Генпрокуратуре в аресте имущества Ющенко

Киевский апелляционный суд снова отказал Генпрокуратуре в аресте имущество бывшего Президента Виктора Ющенко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.



Генпрокуратура повторно обратилась с ходатайством об аресте имущества Ющенко. Однако 12 ноября суд отказ в аресте, в частности 4 земельных участков, 1/2 части 17 земельных участков в Безрадичах Киевской области, кафе с жилыми помещениями и двух жилых домов.

Как сообщали Українськi Новини, Ющенко отрицает пособничество бывшему президенту Виктору Януковичу (2010-2014) в завладении резиденцией "Межигорье".

Ранее ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорьем". Ющенко не захотел свидетельствовать в деле "Межигорья".



В сентябре Киевский апелляционный суд оставил в силе отказ арестовать имущество бывшего президента Виктора Ющенко.



Также главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что Ющенко не травили.



Тем временем, Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество Ющенко, в частности на его недвижимость.



