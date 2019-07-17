подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
17 июля 2019, среда, 11:20 1548
Силовые структуры 2019-07-17T11:24:17+03:00
Українські Новини
Отказ суда арестовать имущество Ющенко обжаловала ГПУ

Отказ суда арестовать имущество Ющенко обжаловала ГПУ

Виктор Ющенко. Фото: zn.ua
Виктор Ющенко. Фото: zn.ua

Генеральная прокуратура обжаловала решение Печерского райсуда Киева, который отказался арестовать имущество бывшего президента Виктора Ющенко.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"На решение подана апелляционная жалоба", - сообщил он.

По его словам, решение Печерского суда необоснованное.

Он также сообщил, что если Апелляционный суд будет затягивать с рассмотрением жалобы, то ГПУ внесет в суд новое ходатайство об аресте имущества Ющенко.

Как сообщали Українськi Новини, Ющенко отрицает пособничество бывшему Президенту Виктору Януковичу (2010-2014) в завладении резиденцией "Межигорье".

Ранее ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья". Ющенко не захотел свидетельствовать в деле "Межигорья".

Ранее суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства.

Тем временем перед выборами Зеленский обсудил с Ющенко ситуацию в Украине.

Больше новостей о: Генпрокуратура ГПУ Виктор Ющенко арест имущества Печерский районный суд Киева Экс-Президент Украины

Архив
Новости
DCH Ярославского поддержала турнир 12 сильнейших женских команд Европы по регби-7 в Харькове 14:11
СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего сбивший MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 14:08
Боевики прячут личный состав и вооружение в гражданских объектах на Донбассе 13:57
Военный случайно убил сослуживца под Киевом и получил 2 года тюрьмы 13:56
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК - Пилипенко 13:55
больше новостей
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
Водителей из кортежа Зеленского, которые устроили ДТП, оштрафуют на 340 гривен или лишат прав 14:44
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Постаревшие политики. Фото: strana.ua
Украинцы массово публикуют "пожилые" фото из Face App: какими будут политики в старости 21:19
больше новостей
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица 09:21 Фото
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok