Отказ суда арестовать имущество Ющенко обжаловала ГПУ

Генеральная прокуратура обжаловала решение Печерского райсуда Киева, который отказался арестовать имущество бывшего президента Виктора Ющенко.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"На решение подана апелляционная жалоба", - сообщил он.

По его словам, решение Печерского суда необоснованное.

Он также сообщил, что если Апелляционный суд будет затягивать с рассмотрением жалобы, то ГПУ внесет в суд новое ходатайство об аресте имущества Ющенко.

Как сообщали Українськi Новини, Ющенко отрицает пособничество бывшему Президенту Виктору Януковичу (2010-2014) в завладении резиденцией "Межигорье".

Ранее ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья". Ющенко не захотел свидетельствовать в деле "Межигорья".

Ранее суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства.

Тем временем перед выборами Зеленский обсудил с Ющенко ситуацию в Украине.