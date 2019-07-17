Отказ суда арестовать имущество Ющенко обжаловала ГПУ

Генеральная прокуратура обжаловала решение Печерского райсуда Киева, который отказался арестовать имущество бывшего президента Виктора Ющенко.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.\r\n"На решение подана апелляционная жалоба", - сообщил он.\r\nПо его словам, решение Печерского суда необоснованное.\r\nОн также сообщил, что если Апелляционный суд будет затягивать с рассмотрением жалобы, то ГПУ внесет в суд новое ходатайство об аресте имущества Ющенко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Ющенко отрицает пособничество бывшему Президенту Виктору Януковичу (2010-2014) в завладении резиденцией "Межигорье".\r\nРанее ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья". Ющенко не захотел свидетельствовать в деле "Межигорья".\r\nРанее суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства.\r\nТем временем перед выборами Зеленский обсудил с Ющенко ситуацию в Украине.