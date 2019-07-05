Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко

Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество бывшего президента Виктора Ющенко, в частности на его недвижимость.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Следователь подал соответствующее ходатайство", - сказал собеседник.\r\nПо его словам, речь идет о наложении ареста на недвижимость, которой владеет Ющенко.\r\nОн добавил, что перечень имущества большой, но не стал конкретизировать.\r\nДата рассмотрения ходатайства еще не назначена.\r\nОно будет рассмотрено в Печерском суде.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем".\r\nРанее ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья".