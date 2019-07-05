Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко

Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество бывшего президента Виктора Ющенко, в частности на его недвижимость.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователь подал соответствующее ходатайство", - сказал собеседник.

По его словам, речь идет о наложении ареста на недвижимость, которой владеет Ющенко.

Он добавил, что перечень имущества большой, но не стал конкретизировать.

Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена.

Оно будет рассмотрено в Печерском суде.

Как сообщали Українськi Новини, Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем".

Ранее ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья".