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05 июля 2019, пятница, 11:04 7629
Политика 2019-07-05T11:07:01+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко

Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко

Виктор Ющенко
Виктор Ющенко

Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество бывшего президента Виктора Ющенко, в частности на его недвижимость.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователь подал соответствующее ходатайство", - сказал собеседник.

По его словам, речь идет о наложении ареста на недвижимость, которой владеет Ющенко.

Он добавил, что перечень имущества большой, но не стал конкретизировать.

Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена.

Оно будет рассмотрено в Печерском суде.

Как сообщали Українськi Новини, Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем".

Ранее ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья".

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