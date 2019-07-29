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29 июля 2019, понедельник, 19:40 178
Силовые структуры 2019-07-29T19:40:40+03:00
Українські Новини
Ющенко не травили: расследовавший дело прокурор не нашел состава преступления

Ющенко не травили: расследовавший дело прокурор не нашел состава преступления

Ющенко. Фото: zn.ua
Ющенко. Фото: zn.ua

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что расследовавший возможное отравление бывшего Президента Виктора Ющенко, имущество которого хотят арестовать из-за подозрений в коррупции, прокурор не нашел состава преступления по данному делу.

Об этом Матиос сказал в интервью телеведущему Андрею Пальчевскому, передают Українськi Новини.

"У меня работает заместителем генерал Козлов, который был следователем, расследовавшим это дело, и на него было покушение. И вот я могу это сказать, так как сроки давности (прошли), я его спросил: Игорь Николаевич, вот скажи, ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать, скажи, было или нет (отравление)? Он сказал "нет". Отравления не было", - рассказал главный военный прокурор.

Дальнейшие события в этом деле Матиос отказался комментировать.

Как сообщали Українськi Новини, бывший Президент (2005-2010) Виктор Ющенко заявляет, что следствию известны исполнители его отравления, однако они находятся вне украинской юрисдикции.

Ранее суд отказался арестовать имущество Ющенко, но ГПУ обжаловала это решение.

Генеральная прокуратура сообщила бывшему Президенту Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему ПрезидентуВиктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье".

Ющенко отрицает пособничество в завладении Януковичем "Межигорьем".

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