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27 листопада 2019, середа, 12:19 25
Судова влада 2019-11-27T12:20:23+02:00
Українські Новини
Суд знову відмовив Генпрокуратурі в арешті майна Ющенка

Суд знову відмовив Генпрокуратурі в арешті майна Ющенка

Київський апеляційний суд, Генпрокуратура, Віктор Ющенко, Арешт майна
Віктор Ющенко. Фото: .facebook.com/ Віктор Ющенко
Віктор Ющенко. Фото: .facebook.com/ Віктор Ющенко

Київський апеляційний суд знову відмовив Генпрокуратурі в арешті майна колишнього Президента Віктора Ющенка.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Генпрокуратура повторно звернулася з клопотанням про арешт майна Ющенка. Однак 12 листопада суд відмовив в арешті, зокрема 4 земельних ділянок, 1/2 частини 17 земельних ділянок в Безрадичах Київської області, кафе з житловими приміщеннями та двох житлових будинків.

Як повідомляли Українські Новини, Ющенко заперечує пособництво колишньому президенту Віктору Януковичу (2010-2014) у заволодінні резиденцією "Межигір'я".

Раніше ГПУ особисто повідомила Ющенку про підозру в пособництві Януковичу за володіння "Межигір'ям". Ющенко не захотів свідчити у справі "Межигір'я".

У вересні Київський апеляційний суд залишив у силі відмову заарештувати майно колишнього президента Віктора Ющенка.

Також головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що Ющенка не труїли.

Тим часом, Генпрокуратура просить суд накласти арешт на майно Ющенко, зокрема, на його нерухомість.

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