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26 ноября 2019, вторник, 16:17 44
Финансы 2019-11-26T16:30:02+02:00
Українські Новини
Доллар упал ниже 24 гривен: гривна преодолела психологическую отметку

Доллар упал ниже 24 гривен: гривна преодолела психологическую отметку

Курс гривны, курс доллара, Официальный курс, НБУ
Курс доллар упал Фото: Tumix.ru
Курс доллар упал Фото: Tumix.ru

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 ноября, на 7,11 коп. до 23,9827 UAH/USD, в то время как НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 ноября, на 11,05 копеек.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 ноября, на 11,05 коп. до 24,0538 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, ранее справочное значение гривны "перевалило" за психологическую отметку. Также гривна установила очередной рекорд - доллар упал до минимума 2016 года. В то же время гривна на межбанке продолжает уверенно укрепляться.

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 ноября на 9,49 коп. до 24,1975 UAH/USD, курс покупки – понизился на 9,51 коп. до 23,9075 UAH/USD. Тем временем аналитик прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

Тем временем, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

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