Рубль подскочил в обменниках Киева в начале недели

В понедельник, 25 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 22 ноября, остался без изменений 3,40 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля вырос на 2 копейки и составил 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 25 ноября в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,40 3,91 Максимальный 3,76 4,10 Минимальный 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 ноября на 2,66 коп. до 24,3041 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,03 коп. до 24,0059 UAH/USD.

Уже четвертую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется. Кроме того, доллар подешевел, а евро подорожал в обменниках. Также банкиры объяснили укрепление гривны и спрогнозировали дальнейший курс. Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 ноября, на 2,94 коп. до 24,1643 UAH/USD.