С 15 по 22 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 7,81 коп. до 24,3307 UAH/USD, курс покупки понизился на 4,82 коп. до 24,0662 UAH/USD третью неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 6,59 коп. до 26,5287 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,40 коп. до 26,9558 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 8 по 15 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,60 коп. до 24,4088 UAH/USD, курс покупки понизился на 24,74 коп. до 24,1144 UAH/USD третью неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 15 ноября 24,0662 24,3307 26,5287 26,9558 3,4000 3,8900 По сравнению с 8 ноября -0,0482 -0,0781 0,0659 0,0340 -0,0200 0,0000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.