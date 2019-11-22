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22 ноября 2019, пятница, 12:03 150
Финансы 2019-11-22T12:06:25+02:00
Українські Новини
Долларовый листопад: Четвертую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется

Долларовый листопад: Четвертую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется

Курс валют, курс доллара, Курс евро

С 15 по 22 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 7,81 коп. до 24,3307 UAH/USD, курс покупки понизился на 4,82 коп. до 24,0662 UAH/USD третью неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 6,59 коп. до 26,5287 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,40 коп. до 26,9558 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 8 по 15 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,60 коп. до 24,4088 UAH/USD, курс покупки понизился на 24,74 коп. до 24,1144 UAH/USD третью неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 15 ноября

24,0662

24,3307

26,5287

26,9558

3,4000

3,8900

По сравнению с 8 ноября

-0,0482

-0,0781

0,0659

0,0340

-0,0200

0,0000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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