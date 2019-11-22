Рубль обвалився в обмінниках Києва перед вихідними

У п'ятницю, 22 листопада, коли долар знову впав, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 21 листопада, подешевшав на 3 копійки до 3,40 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля виріс на 3 копійки і становить 3,86 грн за 10 рублів.

Курс рубля 21 листопада в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,40 3,89 Максимальний 3,76 4,10 Мінімальний 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, після різкого підвищення гривня знову обвалилася: курс валют від НБУ на 22 листопада

Також у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 21 листопада на 0,08 коп. до 24,3442 UAH/USD.

Крім того, банкіри пояснили зміцнення гривні і спрогнозували подальший курс.