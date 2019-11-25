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25 ноября 2019, понедельник, 10:21 116
Финансы 2019-11-25T10:21:35+02:00
Українські Новини
Доллар подешевел, а евро обвалился: курс валют в обменниках в начале недели

Доллар подешевел, а евро обвалился: курс валют в обменниках в начале недели

Валюта, Курс валют, курс доллара, Курс евро

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 ноября на 2,66 коп. до 24,3041 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,03 коп. до 24,0059 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 12,68 коп. до 26,4019 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,33 коп. до 26,8825 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,0059 24,3041 26,4019 26,8825 3,40 3,91
Максимальный 24,1200 24,6000 26,6000 27,3000 3,70 5,00
Минимальный 23,6000 24,1800 25,5000 26,7200 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, четвертую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется. Кроме того, доллар подешевел, а евро подорожал в обменниках. Также банкиры объяснили укрепление гривны и спрогнозировали дальнейший курс. Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 ноября, на 2,94 коп. до 24,1643 UAH/USD.

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