Рубль підскочив в обмінниках Києва на початку тижня

У понеділок, 25 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 22 листопада, залишився без змін 3,40 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля зріс на 2 копійки і становить 3,91 грн за 10 рублів.

Курс рубля 25 листопада в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,40 3,91 Максимальний 3,76 4,10 Мінімальний 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 листопада на 2,66 коп. до 24,3041 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 6,03 коп. до 24,0059 UAH/USD.

Вже четвертий тиждень поспіль готівковий долар падає, а гривня зміцнюється. Крім того, долар подешевшав, а євро подорожчав в обмінниках. банкіри пояснили зміцнення гривні і спрогнозували подальший курс. Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 листопада, на 2,94 коп. до 24,1643 UAH/USD.