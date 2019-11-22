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22 ноября 2019, пятница, 10:22 18
Финансы 2019-11-22T10:22:01+02:00
Українські Новини
Доллар подешевел, евро подорожал: курс валют в обменниках

Доллар подешевел, евро подорожал: курс валют в обменниках

Курс валют, курс доллара, Курс евро

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 21 ноября на 0,08 коп. до 24,3442 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,23 коп. до 24,0668 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,35 коп. до 26,5248 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,00 коп. до 26,9687 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,0668 24,3442 26,5248 26,9687 3,40 3,91
Максимальный 24,2000 24,7000 26,7000 27,3000 3,74 5,00
Минимальный 23,7500 24,2300 26,0000 26,8200 2,50 3,75

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Также курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился на 1 коп. до 24,15 UAH/USD.

Кроме того, банкиры объяснили укрепление гривны и спрогнозировали дальнейший курс.

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