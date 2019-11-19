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19 ноября 2019, вторник, 16:11 109
Финансы 2019-11-19T16:23:45+02:00
Українські Новини
Банкиры объяснили укрепление гривны и спрогнозировали дальнейший курс

Банкиры объяснили укрепление гривны и спрогнозировали дальнейший курс

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Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Банкиры связывают укрепление гривны с налоговым периодом и прогнозируют девальвацию до 24,5 UAH/USD в конце ноября.

Об этом они сообщили Українським Новинам.

"К окончанию текущей недели ожидаем небольшой возврат к уровню 24,50 UAH/USD. Основанием для этого является небольшой объем объявленного аукциона по ОВГЗ, а также активизация покупателей валюты на уровнях около 24,10-24,20 UAH/USD. Основным фактором укрепления гривны является завершение налогового периода (уплата больших сумм налогов экспортерами за 3й квартал). Это послужило основной причиной продаж крупных объемов валюты", - прокомментировал Станислав Лисянский, начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса "Банк Альянс".

По его словам, на конец месяца прогнозируется небольшой рост курса гривны к уровням 24,50-24,70 UAH/USD, но все будет зависеть от аукциона по размещению ОВГЗ, который состоится 26 ноября 2019 года.

"Под вопросом объем предложенных бумаг, их срок и доходность. Насколько эти бумаги будут привлекательны нерезидентам и внутренним инвесторам, и определит курс на окончание месяца", - подытожил банкир.

В то же время, по словам представителя Идея Банка, на межбанковском валютном рынке гривна уверенно приближается к курсу 24,00 UAH/USD.

"Главными причинами роста по-прежнему являются – покупка ОВГЗ нерезидентами, а также активная продажа валюты экспортёрами для текущей хозяйственной деятельности. Кроме этого, приближается период бюджетных платежей, что также является драйвером для укрепления национальной валюты", - сказал банкир.

По прогнозу Идея Банка, курс на этой неделе будет колебаться в диапазоне 24,00-24,40 UAH/USD, а до конца месяца ожидается курс гривны на уровне 24,00-24,50 UAH/USD и 24,50-25,50 UAH/USD до конца года.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 ноября на 4,19 коп. до 24,4032 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,19 коп. до 24,0813 UAH/USD.

Ранее обвал американской валюты финансисты также объяснили большим количеством доллара на рынке.

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