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23 ноября 2019, суббота, 16:21 202
Внешняя политика 2019-11-23T16:22:41+02:00
Українські Новини
Миссия МВФ покинула Украину, отметив продвижение в реформах

Миссия МВФ покинула Украину, отметив продвижение в реформах

реформы в Украине, МВФ, МВФ-Украина, Международный валютный фонд
Штаб-квартира МВФ. Фото: imf
Штаб-квартира МВФ. Фото: imf

После того как в МВФ заявили, что надеются на быструю миссию в Украине, Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине, отметив продвижение в реформах.

Об этом говорится в сообщении МВФ, передают Українськi Новини.

Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом посетила Украину в период с 14 по 22 ноября 2019 года.

"Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", - сообщил ван Роден.

Он отметил, что миссия достигла заметного продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.

Среди таких шагов ван Роден указывает меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, а также реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

Он также добавил, что дискуссии продолжатся в следующие недели.

Как сообщали Українські Новини, послы стран G7 заявили, что новая программа МВФ для Украины имеет решающее значение. Также Коломойский предложил отказаться от МВФ и наладить отношения с Россией. Коломойский добавил, что МВФ знает, что ему вернут Приватбанк. Зеленский осудил попытки участия Коломойского во внешней политике Украины.

Ранее Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с МВФ.

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