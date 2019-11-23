Миссия МВФ покинула Украину, отметив продвижение в реформах

После того как в МВФ заявили, что надеются на быструю миссию в Украине,

Об этом говорится в сообщении МВФ, передают Українськi Новини.

Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом посетила Украину в период с 14 по 22 ноября 2019 года.

"Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", - сообщил ван Роден.

Он отметил, что миссия достигла заметного продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.

Среди таких шагов ван Роден указывает меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, а также реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

Он также добавил, что дискуссии продолжатся в следующие недели.

Как сообщали Українські Новини, послы стран G7 заявили, что новая программа МВФ для Украины имеет решающее значение. Также Коломойский предложил отказаться от МВФ и наладить отношения с Россией. Коломойский добавил, что МВФ знает, что ему вернут Приватбанк. Зеленский осудил попытки участия Коломойского во внешней политике Украины.

Ранее Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с МВФ.