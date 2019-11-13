Коломойский предложил отказаться от МВФ и наладить отношения с Россией, - NYT

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. Об этом сообщает The New York Times.

New York Times, цитируя заявления Коломойского, полагает, что они, по крайней мере, частично отражают разочарование олигарха западной дипломатией и Международным валютным фондом, который надеется, что президент не позволит ему вернуть себе ПриватБанк.

"Коломойский, которого многие считают самой влиятельной фигурой в Украине за пределами правительства, учитывая его роль покровителя недавно избранного президента Владимира Зеленского, испытал поразительную перемену настроения: по его словам, Украине пора отказаться от Запада и развернуться обратно в сторону России", - говорится в статье.

"Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это", - цитирует издание олигарха.

Коломойский подчеркнул, что у него нет особой любви к России, упомянув Голодомор в 1930-х годах как одну из трагедий, постигших Украину из-за ее связей с Москвой. Но, как пишет издание, Коломойский в нецензурной лексике заявил, что Запад подвел Украину, не предоставив достаточно денег или не открыв достаточно рынков.

Вместо этого, по его словам, Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента. "Война против России, - сказал он, - до последнего украинца".

Коломойский заявил, что восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. Он считает, что рана войны заживет. "Дайте ей пять, 10 лет, и кровь будет забыта", - сказал Коломойский.

"В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией… Я объективно описываю то, что вижу и куда все движется", - добавил он.

Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты от МВФ, который настаивает на антикоррупционных реформах, раздражающих укоренившиеся бизнес-интересы в Украине.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - добавил он.

Олигарх заявил, что если бы он был президентом Украины, он бы начал расследование, которого добивался президент США Дональд Трамп. На вопрос, не поставит ли это Украину под удар, если на президентских выборах в следующем году победит демократ, Коломойский ответил: "Если они будут умничать с нами, мы пойдем к России".

"Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы", - сказал он. "Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы".

Тем временем многомиллиардные долги Коломойского признаны недействительными.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хочет предложить Коломойскому отдать большую сумму на социальные проекты и восстановление Донбасса, а если он откажется, то он не боится потерять поддержку его телеканала и самого олигарха.