Місія МВФ покинула Україну, зазначивши просування в реформах

Після того як в МВФ заявили, що сподіваються на швидку місію в Україні,

Про це йдеться в повідомленні МВФ, передають Українські Новини.

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом відвідала Україну в період із 14 по 22 листопада 2019 року.

"Команда фахівців МВФ провела конструктивні та плідні обговорення з представниками влади України. Місія МВФ віддала належне суттєвому прогресу, який було досягнуто в останні кілька місяців на шляху розвитку реформ і дотримання виваженої економічної політики", - повідомив ван Роден.

Він зазначив, що місія досягла помітного просування в дискусіях про заходи і реформи, які могли б лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ.

Серед таких кроків ван Роден вказує заходи в грошово-кредитному, податково-бюджетному і фінансовому секторах, а також реформи, спрямовані на поліпшення бізнесового середовища, посилення верховенства права та нарощування економічного зростання.

Він також додав, що дискусії продовжаться в наступні тижні.

Як повідомляли Українські Новини, посли країн G7 заявили, що нова програма МВФ для України має вирішальне значення. Коломойський запропонував відмовитися від МВФ і налагодити відносини з Росією. Коломойський додав, що МВФ знає, що йому повернуть Приватбанк. Зеленський засудив спроби участі Коломойського у зовнішній політиці України.

Раніше Гончарук спростував інформацію про припинення співпраці з МВФ.