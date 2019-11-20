Новая программа МВФ для Украины имеет решающее значение, - послы стран G7

Послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) отмечают, что новая программа Международного валютного фонда имеет решающее значение для макроэкономической стабильности в Украине.

Об этом говорится в сообщении G7 в микроблоге twitter, передают Українські Новини.

Встреча послов стран "Большой семерки" с миссией МВФ в Украине проходит 20 ноября.

G7 считает, что новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущего реформ в Украине.

Указывается, что полная поддержка соглашения с МВФ принесет долговременную пользу Украине.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) ход реформ в Украине.

Миссия МВФ прибыла в Украину для встреч с властями 14 ноября. Международный валютный фонд надеется на быстрое течение дел в Украине в рамках запланированной миссии Фонда.

Тем временем Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3,3% и ожидает роста на 3,5% в 2020 году.