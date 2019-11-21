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21 ноября 2019, четверг, 09:42 1083
Президент 2019-11-21T09:44:34+02:00
Українські Новини
Зеленский осудил попытки участия Коломойского во внешней политике Украины

Зеленский осудил попытки участия Коломойского во внешней политике Украины

Олигарх, Президент Украины, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, внешняя политика Украины
Встреча Президента и Коломойского. Фото: Михаил Маркив/
Встреча Президента и Коломойского. Фото: Михаил Маркив/"BBC Украина"

После того, как в ОПУ заявили, что Коломойский не представляет Зеленского и у него нет полномочий говорить от имени Украины, Президент Владимир Зеленский заявил, что его приоритет как главы государства отвечать за международный вектор Украины, а не олигарха Игоря Коломойского, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на брифинг Президента в Очакове.

"Я хотел бы, чтобы я как Президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество, это решение все же государственное", – ответил Зеленский на вопрос журналиста относительно заявлений Коломойского об "развороте в сторону России".

Как сообщали Українські Новини, 13 ноября бизнесмен Игорь Коломойский в интервью американской газете The New York Times сделал ряд резонансных заявлений, в частности высказался за возобновление отношений с Россией. Кроме того,  Коломойский видит в России партнера, и не верит, что Украину примут в НАТО и ЕС. Также Коломойский хочет, чтобы Украина наладила отношения с РФ, взяв у нее $100 млрд.

Тем временем в Евросоюзе заявили, что могут перестать помогать Украине из-за Коломойского.

Больше новостей о: Олигарх Президент Украины Владимир Зеленский Игорь Коломойский внешняя политика Украины

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