Зеленский осудил попытки участия Коломойского во внешней политике Украины

После того, как в ОПУ заявили, что Коломойский не представляет Зеленского и у него нет полномочий говорить от имени Украины, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на брифинг Президента в Очакове.

"Я хотел бы, чтобы я как Президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество, это решение все же государственное", – ответил Зеленский на вопрос журналиста относительно заявлений Коломойского об "развороте в сторону России".

Как сообщали Українські Новини, 13 ноября бизнесмен Игорь Коломойский в интервью американской газете The New York Times сделал ряд резонансных заявлений, в частности высказался за возобновление отношений с Россией. Кроме того, Коломойский видит в России партнера, и не верит, что Украину примут в НАТО и ЕС. Также Коломойский хочет, чтобы Украина наладила отношения с РФ, взяв у нее $100 млрд.

Тем временем в Евросоюзе заявили, что могут перестать помогать Украине из-за Коломойского.