В МВФ заявили, что надеются на быструю миссию в Украине

Международный валютный фонд надеется на быстрое течение дел в Украине в рамках запланированной миссии Фонда. Об этом заявил Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен в интервью для "Голос Америки".

"Надеюсь, добьемся быстрого результата. Несмотря на обнадеживающий прогресс, остаются некоторые нерешенные вопросы", - сказал Томсен.

Он отметил, что кроме достижений Украины есть еще и определенные "разочарование в вопросе преодоления коррупции и государственного управления".

По мнению Томсена, страна продвинулась вперед в макроэкономике и фискальной политике. Однако он считает, что в структурных реформах Украины есть серьезные недостатки.

"Важно сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, когда купят билеты - сообщат: Гончарук не знал, когда приедет миссия МВФ. А приедет она уже завтра - стала известна дата приезда миссии МВФ в Украину.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3,3% и ожидает роста на 3,5% в 2020 году.