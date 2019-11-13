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13 ноября 2019, среда, 08:17 487
Экономика 2019-11-13T08:17:01+02:00
Українські Новини
В МВФ заявили, что надеются на быструю миссию в Украине

В МВФ заявили, что надеются на быструю миссию в Украине

МВФ, Миссия, Миссия МВФ
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

Международный валютный фонд надеется на быстрое течение дел в Украине в рамках запланированной миссии Фонда. Об этом заявил Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен в интервью для "Голос Америки"

"Надеюсь, добьемся быстрого результата. Несмотря на обнадеживающий прогресс, остаются некоторые нерешенные вопросы", - сказал Томсен.

Он отметил, что кроме достижений Украины есть еще и определенные "разочарование в вопросе преодоления коррупции и государственного управления". 

По мнению Томсена, страна продвинулась вперед в макроэкономике и фискальной политике. Однако он считает, что в структурных реформах Украины есть серьезные недостатки. 

"Важно сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию", - добавил он. 

Как сообщали Українські Новини, когда купят билеты - сообщат: Гончарук не знал, когда приедет миссия МВФ. А приедет она уже завтра - стала известна дата приезда миссии МВФ в Украину.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3,3% и ожидает роста на 3,5% в 2020 году.

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