подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 12:33 143
Финансы 2019-11-05T12:58:19+02:00
Українські Новини
Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с МВФ

Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с МВФ

МВФ, Гончарук, Приватбанк
Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук
Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с Международным валютным фондом до взыскания средств с бывших акционеров Приватбанка.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Я каждый день встречаю в СМИ манипуляторные истории, как будто кто-то заморозил программу. Это не отвечает действительности. У нас рабочий процесс", - сказал премьер.

При этом он напомнил, что процесс по взысканию средств с бывших собственников Приватбанка продолжается.

"Слухи, что программа заморожена – слухи, которым не надо верить", - подчеркнул Гончарук.

Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ была обнародована информация, что МВФ отложил финансовую помощь для Украины.

МВФ якобы обеспокоен тем, что президент Владимир Зеленский не возместит миллиарды долларов, предположительно разграбленных банками.

Глава Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив обсудили с послами стран-участниц "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) экономические реформы и переговоры с Международным валютным фондом.

Больше новостей о: МВФ Гончарук Приватбанк

Архив
Новости
Завтра половину страны зальет дождями, но теплая погода не отступит 13:23 Карта
Расходы на содержание чиновников в проекте госбюджета-2020 Кабмин урезал на 10% 13:00
ГБР сообщило экс-предправления Вектор Банка о подозрении в присвоении 28 млн гривен, - Варченко 12:51
ГБР открыло уголовное производство против Горбатюка за кражу двух томов дела по расстрелам силовиков на Майдане 12:49 Фото
Что думают простые украинцы о секс-скандале с Яременко? 12:48
больше новостей
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:56
Потеплеет до +21 и пройдут дожди: прогноз погоды на вторник 13:33 Карта
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok