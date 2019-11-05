Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с МВФ

Премьер-министр Алексей Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с Международным валютным фондом до взыскания средств с бывших акционеров Приватбанка.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Я каждый день встречаю в СМИ манипуляторные истории, как будто кто-то заморозил программу. Это не отвечает действительности. У нас рабочий процесс", - сказал премьер.

При этом он напомнил, что процесс по взысканию средств с бывших собственников Приватбанка продолжается.

"Слухи, что программа заморожена – слухи, которым не надо верить", - подчеркнул Гончарук.

Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ была обнародована информация, что МВФ отложил финансовую помощь для Украины.

МВФ якобы обеспокоен тем, что президент Владимир Зеленский не возместит миллиарды долларов, предположительно разграбленных банками.

Глава Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив обсудили с послами стран-участниц "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) экономические реформы и переговоры с Международным валютным фондом.