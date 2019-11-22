МВФ знает, что мне вернут Приватбанк, - Коломойский

Олигарх, бизнесмен и бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что в ближайшее время вернет себе банк. Об этом он сказал в комментарии Kyiv Post, сообщает "Европейская правда".

"Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен (мне) в ближайшее время", - заявил олигарх.

Он также добавил, что ему неизвестно, почему подконтрольный ему Никопольский завод ферросплавов выкупил на год аренду парковки перед главным офисом Приватбанка в Днепре. По его словам, завод справедливо требует "компенсации от Привата".

"Если Приватбанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут и зайти в Приватбанк", - сказал Коломойский, имея в виду, что работники могут штурмовать банк.

Как сообщали Українські Новини, многомиллиардные долги Коломойского признаны недействительными, но Приватбанк хочет обжаловать решение суда. Тем временем суд рассмотрит законность национализации Приватбанка 19 декабря, а в Евросоюзе заявили, что могут перестать помогать Украине из-за Коломойского.

NYT писал, что Коломойский предложил отказаться от МВФ и наладить отношения с Россией.