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22 ноября 2019, пятница, 21:37 114
Экономика 2019-11-22T21:52:00+02:00
Українські Новини
МВФ знает, что мне вернут Приватбанк, - Коломойский

МВФ знает, что мне вернут Приватбанк, - Коломойский

МВФ, Приватбанк, Олигарх, Игорь Коломойский
Игорь Коломойский.
Игорь Коломойский.

Олигарх, бизнесмен и бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что в ближайшее время вернет себе банк. Об этом он сказал в комментарии Kyiv Post, сообщает "Европейская правда".

"Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен (мне) в ближайшее время", - заявил олигарх.

Он также добавил, что ему неизвестно, почему подконтрольный ему Никопольский завод ферросплавов выкупил на год аренду парковки перед главным офисом Приватбанка в Днепре. По его словам, завод справедливо требует "компенсации от Привата".

"Если Приватбанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут и зайти в Приватбанк", - сказал Коломойский, имея в виду, что работники могут штурмовать банк.

Как сообщали Українські Новини, многомиллиардные долги Коломойского признаны недействительными, но Приватбанк хочет обжаловать решение суда. Тем временем суд рассмотрит законность национализации Приватбанка 19 декабря, а в Евросоюзе заявили, что могут перестать помогать Украине из-за Коломойского.

NYT писал, что Коломойский предложил отказаться от МВФ и наладить отношения с Россией.

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