Доллар снова рекордно обвалился: что происходит на рынке и прогнозы по курсу

Гривна побила мировой рекорд в начале этой недели и продолжает укрепляться. НБУ на сегодня и выходные повысил курс национальной валюты еще на 7 копеек, после вчерашнего укрепления на 14 копеек, до 24,24 гривен за доллар.

Позитивную динамику для гривны обеспечивало на валютном рынке всю неделю, и в частности вчера, превышение валюты над спросом, что дало возможность НБУ снова пополнить резервы. Операции регулятор осуществлял через Matching и купил порядка дежурных $30 млн, сообщает "Минфин".

Почему обвалился доллар

Покупатели торговались за каждую копейку на долларе и не спешили заключать сделки. Такая стратегия оказалась им на руку, так как из-за недостатка гривны у экспортеров последним приходилось быть более сговорчивыми по курсу, что и стало причиной снижения котировок в течение дня. Если бы не скупки валюты регулятором — доллар мог бы обвалиться и до уровней 24,10 гривны, а то и ниже. По факту за четверг доллар подешевел на 7 копеек — с 24,29/24,32 до 24,225/24,25 гривен к концу сессии.

Межбанк остался оптимистично настроенным по дальнейшим перспективам нацвалюты на 15 ноября, а на наличном рынке котировки продажи доллара к вечеру снизились до 24,35 гривен.

Как проходили торги

С начала торговой сессии предложение активно превышало спрос и межбанк стартовал с уровня 24,29/24,32 гривны за доллар, что изначально уже было ниже вчерашнего закрытия 24,30/24,32. К 11 часам курс просел до 24,23/24,26. А Нацбанк был замечен с выкупом излишка доллара через Matching. Купив порядка дежурных $30 млн — регулятор ушел с рынка. К 12:00 котировки еще чуть просели — до 24,23/24,255 гривен за доллар и в этих пределах уже продержались почти до конца обеда. В 14 часов курс скорректировался до уровня 24,22/24,245 гривен, а к концу дня — на единичных сделках — уже окончательно закрепился на отметке 24,225/24,25.

Что происходило на межбанке

доллар подешевел с утренних 24,29/24,32 гривен до 24,225/24,25 к завершению сессии;

НБУ по информации участников рынка не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но купил через Matching порядка $30 млн;

справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,2508 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 15 ноября составил 24,244999.

Курс доллара на межбанке 14 ноября

Будет ли расти доллар

Тем временем в четверг Верховная Рада окончательно приняла бюджет-2020, в который заложен средний курс 27 гривен за доллар.

По прогнозам правительства, доллар может стоить от 24,8 до 27 гривен за доллар. Это обновленный макроэкономический прогноз Кабмина. В оптимистичном прогнозе правительства курс гривны к доллару составит 24,8. По предыдущему прогнозу, доллар должен был стоить 28,2 гривен. Прогнозный курс на конец 2020 года — 27,5 гривен за доллар (предыдущий прогноз — 29,4 грн/долл.).

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/долл., в 2020 году – 29,96 грн/долл., а в 2021 году – 30,55 грн/долл.

Бизнес ожидает в 2020 году курс на уровне почти 28 гривен за доллар. А треть предпринимателей считают, что курс не превысит 27 грн за доллар.

Как сообщали Українські Новини, ранее финансист назвал укрепление курса национальной валюты временным и объяснил, что провоцирует падение доллара.

Также американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны на конец 2019.