Гривня зміцніла після вихідних: офіційний курс валют за НБУ

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22-24 листопада, на 1,01 коп. до 24,1937 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3107,7973 100 доларів США 2416,4262 100 швейцарських франків 2430,4931 1000 ієн 222,618 10 російських рублів 3,7928 100 євро 2672,0841

Як повідомляли Українські Новини, четвертий тиждень поспіль готівковий долар падає, а гривня зміцнюється. Крім того, долар подешевшав, а євро подорожчав в обмінниках. Також банкіри пояснили зміцнення гривні і спрогнозували подальший курс.

Раніше експерти також пояснили, що відбувається на ринку валют і дали прогнози за курсом. Тим часом міністр економіки Тимофій Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік, згідно з яким можливі два сценарії.