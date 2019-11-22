Межбанк закрылся укреплением гривны в пятницу

В то время как четвертую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 1 коп. в пятницу укрепился на 4 коп. до 24,11 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,17-24,20 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться до 24,12-24,15 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,09-24,12 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,02% с 27,72 UAH\/USD до 24,11 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, доллар подешевел, евро подорожал. Также после резкого повышения гривна снова обвалилась. Тем временем в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год. По этому прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар. Согласно прогнозу Morgan Stanley, доллар в 2020 году ослабнет.