Межбанк закрылся укреплением гривны в пятницу

В то время как четвертую неделю подряд наличный доллар падает , а гривна укрепляется, к

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,17-24,20 UAH/USD, затем котировки начали снижаться до 24,12-24,15 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,09-24,12 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,02% с 27,72 UAH/USD до 24,11 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, доллар подешевел, евро подорожал. Также после резкого повышения гривна снова обвалилась.

Тем временем в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год. По этому прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

Согласно прогнозу Morgan Stanley, доллар в 2020 году ослабнет.