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22 ноября 2019, пятница, 16:58 91
Финансы 2019-11-22T17:00:01+02:00
Українські Новини
Межбанк закрылся укреплением гривны в пятницу

Межбанк закрылся укреплением гривны в пятницу

Курс валют, Межбанк, курс доллара, Межбанковский валютный рынок
Доллары. Фото: pixabay
Доллары. Фото: pixabay

В то время как четвертую неделю подряд наличный доллар падает, а гривна укрепляется, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 1 коп. в пятницу укрепился на 4 коп. до 24,11 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,17-24,20 UAH/USD, затем котировки начали снижаться до 24,12-24,15 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,09-24,12 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,02% с 27,72 UAH/USD до 24,11 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, доллар подешевел, евро подорожал. Также после резкого повышения гривна снова обвалилась.

Тем временем в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства считают возможными два сценария курса гривны на 2020 год. По этому прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.

Согласно прогнозу Morgan Stanley, доллар в 2020 году ослабнет.

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