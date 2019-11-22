Заказали за большие деньги: Иванисов отрицает участие в групповом изнасиловании в переписке с "Джокером" и просит защиты

Заказали за большие деньги: Иванисов отрицает участие в групповом изнасиловании в переписке с "Джокером" и про

Исключенный из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов пообщался с пранкером "Джокером" на тему информации о групповом изнасиловании депутатом и его друзьями несовершеннолетней девушки.

Об этом "Джокер" написал в своем Telegram-канале.

"Этот депутат вместе с друзьями изнасиловал малолетнюю девочку. Согласно приговора суда, он значится как организатор, то есть выступал паровозом. Получил всего 3,5 года и был помилован президентом Кучмой по просьбе его влиятельного отца... Он решил договариваться и оставаться во власти. А я решил "подбодрить" этого подонка и пообщался с ним час назад от имени высокопоставленного чиновника из ОП", - сообщил пранкер и опубликовал текст переписки с Иванисовым.

Между пранкером и Иванисовым состоялся следующий диалог:

Иванисов: Понять, простить и защитить! С уважением

Джокер: Как помочь? Я не заинтересован, чтобы ты уходил к другим. Или ты с нами, или мандат на стол. Между нами.

Иванисов: Я с тобой! Буду во вторник, с уважением.

Джокер: Мне Вову нужно успокоить. Ты понимаешь??

Иванисов: Да, я все объясню.

Джокер: Людям как объяснишь?

Иванисов: Меня заказали за большие деньги, я включил мегаэкспертов.

Джокер: Сколько тебе нужно времени?

Иванисов: Если можно, я во вторник подъеду к Вам, все расскажу. Вы подскажете?

Джокер: Да, ты мне нужен. Но б***ь нам нужно людям что-то говорить.

Как сообщали Українські Новини, Арахамия заявил, что проблемных депутатов в "Слуге народа" немного. Также сообщник Иванисова по изнасилованию возглавлял компанию Forex.

Тем временем жертва депутата Иванисова рассказала шокирующие подробности изнасилования. Ранее был обнародован текст приговора Иванисову за изнасилование.