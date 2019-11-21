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21 ноября 2019, четверг, 17:45 672
Силовые структуры 2019-11-21T17:51:11+02:00
Українські Новини
Зеленский назначил замглавы СБУ Андрущенко

Зеленский назначил замглавы СБУ Андрущенко

СБУ, Владимир Зеленский, Иван Баканов, Сергей Андрущенко

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Андрущенко с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и назначил его заместителем председателя СБУ.

Об этом сказано в указах Президента №856 и 859 от 21 ноября, передают Українськi Новини.

Андрущенко в 2015-2016 годах был одним из заместителей начальника департамента защиты национальной государственности СБУ.

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за октябрь составила 57 646 гривен.

Тем временем Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.  Зеленский пообещал уволить Баканова, если слухи о его связи с Матиосом подтвердятся.

Также глава СБУ Баканов в августе получил 57 тыс. гривен, но его оклад все еще неизвестен. А зарплата Баканова, который за июнь получил 54,5 тыс. гривен, за июль составила 57 646 гривен

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