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21 листопада 2019, четвер, 17:45 7
Силові структури 2019-11-21T18:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив заступником голови СБУ Андрущенка

Зеленський призначив заступником голови СБУ Андрущенка

СБУ, Володимир Зеленський, Іван Баканов, Сергій Андрущенко

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Андрущенка з посади начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України і призначив його заступником голови СБУ.

Про це сказано в указах Президента №856 та 859 від 21 листопада, передають Українські Новини.

Андрущенко в 2015-2016 роках був одним із заступників начальника департаменту захисту національної державності СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата голови Служби безпеки України Івана Баканова за жовтень становила 57 646 гривень.

Тим часом Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою і низки інших кримінальних правопорушень голови Служби безпеки України Івана Баканова. Зеленський пообіцяв звільнити Баканова, якщо чутки про його зв'язок з Матіосом підтвердяться.

Також глава СБУ Баканов в серпні отримав 57 тис. гривень, але його оклад все ще невідомий. А зарплата Баканова, який за червень отримав 54,5 тис. гривень за липень становила 57 646 гривень.

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