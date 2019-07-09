И.о главы СБУ Баканов за июнь заработал 54,5 тыс. гривен

Заработная плата исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за июнь составила 54 564 гривны.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский назначил своего друга детства Баканова первым зампредседателя СБУ.

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал о своей семье, в частности, о том, что его жена - гражданка России. В частности, Баканов написал, что его спецпроверка не выявила никаких ограничений при назначении на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению ему допуска к государственной тайне.

Также Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. А первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра стал Руслан Баранецкий.

Зеленский поручил первому заместителю главы Службы безопасности Украины, исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову усилить борьбу с контрабандой.