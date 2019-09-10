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10 сентября 2019, вторник, 06:05 134 Документ
Силовые структуры 2019-09-10T07:33:36+03:00
Українські Новини
Глава СБУ Баканов в августе получил 57 тыс. гривен, но его оклад все еще неизвестен

Глава СБУ Баканов в августе получил 57 тыс. гривен, но его оклад все еще неизвестен

Иван Баканов. Фото: president.gov.ua
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за август составила 57 646 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок и доплат.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада назначила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины. За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 319 депутатов при минимально необходимых 226. До этого Баканов занимал должность первого заместителя главы СБУ. Баканов родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге. С 25 января 2013 года - руководитель "95-го квартала". С 2 декабря 2017 года - лидер партии "Слуга народа".

Ранее Рада уволила главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Также зарплата Баканова, который за июнь получил 54,5 тыс. гривен, за июль составила 57 646 гривен

Кроме того, Президент Владимир Зеленский назначил начальником главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области Сергея Болдыря.

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