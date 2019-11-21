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21 ноября 2019, четверг, 06:35 724 Документ
Силовые структуры 2019-11-21T06:35:02+02:00
Українські Новини
Баканов с надбавками и премиями получил 57 тыс. гривен, но его оклад все еще неизвестен

Баканов с надбавками и премиями получил 57 тыс. гривен, но его оклад все еще неизвестен

Зарплаты, зарплаты чиновников, Иван Баканов
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за октябрь составила 57 646 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Тем временем Зеленский пообещал уволить Баканова, если слухи о его связи с Матиосом подтвердятся.

Также глава СБУ Баканов в августе получил 57 тыс. гривен, но его оклад все еще неизвестен. А зарплата Баканова, который за июнь получил 54,5 тыс. гривен, за июль составила 57 646 гривен

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