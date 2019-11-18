Суд обязал НАБУ открыть дело против Баканова

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступила жалоба одного из граждан, имя которого не уточняется, в которой он просил обязать НАБУ открыть дело по факту правонарушений Баканова на посту исполняющего обязанности главы СБУ.

В своем заявлении в адрес бюро гражданин сообщил, что в действиях Баканова и и.о. начальника Главного следственного управления СБУ содержится состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий), ч. 2 ст. 256 (содействие ОПГ), ч.1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 3 ст. 382 (невыполнение решения суда), ч.1 ст. 111 (государственная измена) и другие противоправные факты.

8 ноября суд частично удовлетворил жалобу и обязал НАБУ открыть дело по указанному заявлению.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский пообещал уволить Баканова, если слухи о его связи с Матиосом подтвердятся.

29 августа Верховная Рада назначила Ивана Баканова главой СБУ. За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 319 депутатов при минимально необходимых 226.