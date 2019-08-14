И.о главы СБУ Баканов за июль получил зарплату на 3 тысячи больше, чем в июне

Заработная плата исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который за июнь получил 54,5 тыс. гривен, за июль составила 57 646 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.



Размер оклада Баканова не уточняется.



Зарплата указана с учетом надбавок и доплат.

















Как сообщали Українськi Новини, 22 мая Президент Владимир Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.



Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал о своей семье, в частности, о том, что его жена - гражданка России. В частности, Баканов написал, что его спецпроверка не выявила никаких ограничений при назначении на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению ему допуска к государственной тайне.

Ранее Баканов заявил, что намерен реформировать департамент по борьбе с коррупцией и оргпреступностью.



Тем временем Зеленский поручил первому заместителю главы Службы безопасности Украины, исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову усилить борьбу с контрабандой.