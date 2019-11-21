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21 ноября 2019, четверг, 11:47 632
Внешняя политика 2019-11-21T12:08:54+02:00
Українські Новини
Россия открестилась от кражи унитазов с возвращенных Украине кораблей

Россия открестилась от кражи унитазов с возвращенных Украине кораблей

Корабли, Военная техника, ВМС Украины, ФСБ России, Украинские корабли

Федеральная служба Российской Федерации отрицает снятие с возвращенных кораблей ВМС Украины розеток, плафонов и унитазов, утверждая, что возвращали технику в нормальном состоянии, в то время как Зеленский намерен просить Россию вернуть украденное.

Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сообщает ТАСС, публикуя также соответствующее видео.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - сказано в сообщении ФСБ.

Также ФСБ опубликовало видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент, по их словам, передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи.

Как сообщали Українські Новини, командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко заявил, что россияне угробили корабли ВМС, поснимав плафоны, розетки и унитазы. Также возвращенные Россией корабли пройдут экспертизу состояния и наличия документации и оборудования. Кроме того, у Зеленского сломался президентский самолет и он опоздал на встречу кораблей в Очакове.

Тем временем в Евросоюзе ожидают от России положительных шагов после возвращения украинских кораблей.

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