Глава представительства ЕС пообещал выучить украинский язык в течение года

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас обещает выучить украинский язык в течение одного года.Об этом он сказал в ходе заседание Кабинета Министров в среду, передают Українськi Новини."Обещаю, если пригласите меня в следующем году также, буду разговаривать на украинском", - сказал Маасикас.При этом глава представительства сказал вступительное слово на украинском языке, однако далее продолжил свое выступление на английском.Как сообщали Українськi Новини, в ноябре новый посол ЕС в Украине Матти Маасикас начал работу в Украине. Ранее уже сообщалось, что новым послом ЕС в Украине станет эстонский дипломат Матти Маасикас.Также Луценко посоветовала Зеленскому выучить украинский язык. Кроме того, Зеленский перешел на русский, подписал подписанный указ и рассказал, что губернатор не разговаривает с братом в "ДНР". В мае Зеленский перешел на русский, говоря о войне на Донбассе. Тем временем, Зеленский в Tesla с кофе и "пирожочком" рассказал, как улучшает свой украинский.