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20 ноября 2019, среда, 12:32 31
Внешняя политика 2019-11-20T12:33:17+02:00
Українські Новини
Глава представительства ЕС пообещал выучить украинский язык в течение года

Глава представительства ЕС пообещал выучить украинский язык в течение года

Кабмин, Украинский язык, Матти Маасикас, Глава представительства Европейского Союза
Матти Маасикас. Фото: Twitter/EU Delegation UA
Матти Маасикас. Фото: Twitter/EU Delegation UA

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас обещает выучить украинский язык в течение одного года.

Об этом он сказал в ходе заседание Кабинета Министров в среду, передают Українськi Новини.

"Обещаю, если пригласите меня в следующем году также, буду разговаривать на украинском", - сказал Маасикас.

При этом глава представительства сказал вступительное слово на украинском языке, однако далее продолжил свое выступление на английском.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре новый посол ЕС в Украине Матти Маасикас начал работу в Украине

Ранее уже сообщалось, что новым послом ЕС в Украине станет эстонский дипломат Матти Маасикас.

Также Луценко посоветовала Зеленскому выучить украинский язык

Кроме того, Зеленский перешел на русский, подписал подписанный указ и рассказал, что губернатор не разговаривает с братом в "ДНР". В мае Зеленский перешел на русский, говоря о войне на Донбассе. 

Тем временем, Зеленский в Tesla с кофе и "пирожочком" рассказал, как улучшает свой украинский.

Больше новостей о: Кабмин Украинский язык Матти Маасикас Глава представительства Европейского Союза

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