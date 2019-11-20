Глава представительства ЕС пообещал выучить украинский язык в течение года

Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено

Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии 06:30 Инфографика

НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020 17:37

Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57