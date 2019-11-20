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  • За пять дней отопительного сезона киевлянам насчитали почти 1000 гривен за тепло
20 ноября 2019, среда, 06:05 1545
Экономика 2019-11-20T08:00:05+02:00
Українські Новини
За пять дней отопительного сезона киевлянам насчитали почти 1000 гривен за тепло

За пять дней отопительного сезона киевлянам насчитали почти 1000 гривен за тепло

Цена на газ, Отопление, Повышение тарифов, Новые платежки, Жилищно-коммунальные услуги

В то время, как правительство сняло ограничения на рост тарифов на тепло и горячую воду и особенно актуально стало проверять в доме каждый градус, киевляне возмутились квитанциями с неожиданно большими счетами за жилищно-коммунальные услуги, которые им насчитали за октябрь. Платежки с суммами около тысячи гривен за тепло получили жильцы одного из киевских домов, тогда как отопительный сезон начался только в конце октября, сообщает "Сегодня".   

Жильцы предполагают, что счета вышли настолько большими из-за неопломбированного общедомового счетчика. А его снимали на поверку в июле.

"Начался отопительный сезон, и соответственно, поскольку не опломбирован счетчик, нам начинают насчитывать платежи как для домов без счетчика. То есть по 38 гривен за квадратный метр, мне за 5 дней отопительного сезона пришла сумма 973 гривни", – говорит возмущенная Елена Марьянчик, жительница дома.

По словам жительницы дома, о том, что счетчик без пломбы, люди узнали случайно. Акт проверки прибора запросили в управляющей компании. Смонтировали счетчик 20 августа. Доступа к прибору у жителей не было, поскольку подвал закрыт.

После обращения издания за разъяснениями к коммунальщикам, в тот же день счетчик опломбировали. Но на цифры в платежках это не влияет, заверили в "Киевтеплоэнерго".

"Счетчик находился и находится в работоспособном состоянии, после устранения недостатков. Прибор учета был опломбирован. И он и до опломбирования считал и после этого считает", - заявил Костянтин Лопатин, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго".

И объяснил почему выставлены такие счета.

"За октябрь по некоторым домам, где не успели добежать и снять фактические показатели, могли начислить по средневзвешенным показателям предыдущего отопительного сезона. Если было начислено или излишнее, или, наоборот, недосчитано, в ноябре будут выполнены соответствующие корректировки", – говорит Костянтин Лопатин.

В Киевтеплоэнерго создали электронный ресурс, где можно увидеть объемы потребленного тепла во всех домах столицы и узнать, работает ли счетчик. Во избежание дальнейших недоразумений в "Киевтеплоэнерго" советуют выбрать представителя дома, который будет контролировать снятие показаний счетчика и наличие его поверки. Для этого нужно обратиться с заявлением в ведомство.

Ранее Українські Новини рассказали, почему важно поверять счетчики и как это влияет на платежки за коммуналку. Какие есть способы поверки счетчика и как сэкономить, смотрите в видео.

По прогнозу эксперта, украинцев ждет существенное подорожание коммунальных услуг из-за накопившихся долгов.

Острая проблема сейчас в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области, где по состоянию на 19 ноября не включили отопление, хотя Кабмин обязал решить проблему до 18 ноября. Сейчас ТЭЦ круглосуточно под охраной полиции. А счета компании, которая управляет местными теплоцентралями, арестованы  в рамках расследования о коррупции. 

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