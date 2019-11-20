За пять дней отопительного сезона киевлянам насчитали почти 1000 гривен за тепло

В то время, как правительство сняло ограничения на рост тарифов на тепло и горячую воду и особенно актуально стало проверять в доме каждый градус, киевляне возмутились квитанциями с неожиданно большими счетами за жилищно-коммунальные услуги, которые им насчитали за октябрь. Платежки с суммами около тысячи гривен за тепло получили жильцы одного из киевских домов, тогда как отопительный сезон начался только в конце октября, сообщает "Сегодня".

Жильцы предполагают, что счета вышли настолько большими из-за неопломбированного общедомового счетчика. А его снимали на поверку в июле.

"Начался отопительный сезон, и соответственно, поскольку не опломбирован счетчик, нам начинают насчитывать платежи как для домов без счетчика. То есть по 38 гривен за квадратный метр, мне за 5 дней отопительного сезона пришла сумма 973 гривни", – говорит возмущенная Елена Марьянчик, жительница дома.

По словам жительницы дома, о том, что счетчик без пломбы, люди узнали случайно. Акт проверки прибора запросили в управляющей компании. Смонтировали счетчик 20 августа. Доступа к прибору у жителей не было, поскольку подвал закрыт.

После обращения издания за разъяснениями к коммунальщикам, в тот же день счетчик опломбировали. Но на цифры в платежках это не влияет, заверили в "Киевтеплоэнерго".

"Счетчик находился и находится в работоспособном состоянии, после устранения недостатков. Прибор учета был опломбирован. И он и до опломбирования считал и после этого считает", - заявил Костянтин Лопатин, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго".

И объяснил почему выставлены такие счета.

"За октябрь по некоторым домам, где не успели добежать и снять фактические показатели, могли начислить по средневзвешенным показателям предыдущего отопительного сезона. Если было начислено или излишнее, или, наоборот, недосчитано, в ноябре будут выполнены соответствующие корректировки", – говорит Костянтин Лопатин.

В Киевтеплоэнерго создали электронный ресурс, где можно увидеть объемы потребленного тепла во всех домах столицы и узнать, работает ли счетчик. Во избежание дальнейших недоразумений в "Киевтеплоэнерго" советуют выбрать представителя дома, который будет контролировать снятие показаний счетчика и наличие его поверки. Для этого нужно обратиться с заявлением в ведомство.

Ранее Українські Новини рассказали, почему важно поверять счетчики и как это влияет на платежки за коммуналку. Какие есть способы поверки счетчика и как сэкономить, смотрите в видео.

https://www.youtube.com/watch?v=Z3XaoplysmQ" frameborder="0" allowfullscreen>

По прогнозу эксперта, украинцев ждет существенное подорожание коммунальных услуг из-за накопившихся долгов.

Острая проблема сейчас в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области, где по состоянию на 19 ноября не включили отопление, хотя Кабмин обязал решить проблему до 18 ноября. Сейчас ТЭЦ круглосуточно под охраной полиции. А счета компании, которая управляет местными теплоцентралями, арестованы в рамках расследования о коррупции.