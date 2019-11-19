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19 ноября 2019, вторник, 09:13 7
СМИ 2019-11-19T09:24:32+02:00
Українські Новини
KyivNotKiev: Одно из главных американских изданий изменит написание столицы Украины

KyivNotKiev: Одно из главных американских изданий изменит написание столицы Украины

The New York Times, Газета, Kyiv, #KyivNotKiev
The New York Times . Фото: i2i.org
The New York Times . Фото: i2i.org

Одна из главных американських газет The New York Times изменит латинское столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" после запуска кампании #KyivNotKiev.

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщи корреспондент издания Эндрю Крамер.

"Это изменение прекращает русскую транслитерацию названия города, несмотря на то, что она широко использовалась в английском языке в течение многих десятилетий", - написал журналист.

Как сообщали Українські Новини, в авиакомпании МАУ отказались менять название столицы с "Kiev" на украинское "Kyiv". Также Kyiv вместо Kiev пишут уже 7 аэропортов мира. Кроме того, в столице Литвы аэропорт поменял названия городов "Kiev и Lvov" на правильные "Kyiv и Lviv". Тем временем еще один международный аэропорт перешел с названия Kiev на Kyiv, а в аэропортах Бельгии отныне пишут Kyiv вместо Kiev.

Ранее главный аэропорт Беларуси присоединился к кампании #KyivNotKiev и библиотека Конгресса США поддержала акцию KyivNotKiev.

Также Мендель извинилась за "Kiev" у себя в Twitter, а украинцы объяснили Маску, как правильно на английском пишется "Киев".

Больше новостей о: The New York Times Газета Kyiv #KyivNotKiev

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