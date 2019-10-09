Мендель извинилась за "Kiev" у себя в Twitter

Спикер Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель извинилась за неправильное написание названия столицы в микроблоге Twitter.\r\nОб этом она написала в своем микроблоге, передают Українськi Новини.\r\n"Kyiv not Kiev. Я не изменила название столицы Украины в недавней цитате. Виновата. Все мои твиты говорят только об украинской версии Киева", - написала она.\r\nРечь шла о последнем твите спикера, в котором она ошибочно написала Kiev вместо Kyiv.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nМендель извинилась перед теми, кого ошибка оскорбила.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Юлия Мендель призвала журналистов не бросаться на делегации ради красивой картинки. \r\nТем временем НСЖУ просил Мендель извиниться за препятствование работе журналиста.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nМендель обвинила журналистов в харассменте, хотя сама дергала их за руки.\r\nНапомним, ранее журналист-расследователь "Радио Свобода" Михаил Ткач рассказал, как пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель не пускала прессу задать вопрос руководителю Офиса Президента Андрею Богдану. \r\nТакже Мендель сначала поздравила Арахамию с двойней, а потом передумала.