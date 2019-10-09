Мендель извинилась за "Kiev" у себя в Twitter

Спикер Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель извинилась за неправильное написание названия столицы в микроблоге Twitter.

Об этом она написала в своем микроблоге, передают Українськi Новини.

"Kyiv not Kiev. Я не изменила название столицы Украины в недавней цитате. Виновата. Все мои твиты говорят только об украинской версии Киева", - написала она.

Речь шла о последнем твите спикера, в котором она ошибочно написала Kiev вместо Kyiv.

Мендель извинилась перед теми, кого ошибка оскорбила.

Как сообщали Українські Новини, ранее Юлия Мендель призвала журналистов не бросаться на делегации ради красивой картинки.

Тем временем НСЖУ просил Мендель извиниться за препятствование работе журналиста.

Мендель обвинила журналистов в харассменте, хотя сама дергала их за руки.

Напомним, ранее журналист-расследователь "Радио Свобода" Михаил Ткач рассказал, как пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель не пускала прессу задать вопрос руководителю Офиса Президента Андрею Богдану.

Также Мендель сначала поздравила Арахамию с двойней, а потом передумала.