Главный аэропорт Беларуси присоединился к кампании #KyivNotKiev

Главный международный аэропорт в Беларуси, Национальный аэропорт "Минск" исправил названия украинских городов Киев и Львов. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на белорусскую редакцию.

Так, сообщается, что на табло Национального аэропорта "Минск" латиницей столица Украины обозначена как Kyiv, а Львов - Lviv.

Еще 14 июня на табло аэропорта "Минск" было написано Kiev. Тогда в администрации аэропорта сообщили, что без сигнала со стороны МИД Беларуси не будет участвовать в инициированной украинскими властями кампании #KyivNotKiev по корректному написанию латиницей названия украинской столицы: "Как только МИД сообщит нам об изменении названия города Киева, мы сразу же введем новую транслитерацию. Так что ждем".

Как сообщали Українські Новини, еще один международный аэропорт перешел с названия Kiev на Kyiv.

Ранее в столице Литвы аэропорт поменял названия городов "Kiev и Lvov" на правильные "Kyiv и Lviv".

Тем временем в авиакомпании МАУ отказались менять название столицы с "Kiev" на украинское "Kyiv".