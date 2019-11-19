Одна з головних американських газет The New York Times змінить латинське столиці України з "Kiev" на "Kyiv" після запуску кампанії #KyivNotKiev .

Про це в своєму мікроблозі Twitter повідомив кореспондент видання Ендрю Крамер.

"Це зміна припиняє російську транслітерацію назви міста, незважаючи на те, що вона широко використовувалася в англійській мові протягом багатьох десятиліть", - написав журналіст.

Як повідомляли Українські Новини, в авіакомпанії МАУ відмовилися міняти назву столиці з "Kiev" на українське "Kyiv". Також Kyiv замість Kiev пишуть вже 7 аеропортів світу. Крім того, у столиці Литви аеропорт змінив назви міст "Kiev і Lvov" на правильні "Kyiv та Lviv". Тим часом ще один міжнародний аеропорт перейшов з назви Kiev на Kyiv, а в аеропортах Бельгії відтепер пишуть Kyiv замість Kiev.

Раніше головний аеропорт Білорусі приєднався до кампанії #KyivNotKiev і бібліотека Конгресу США підтримала акцію KyivNotKiev.

Мендель вибачилася за "Kiev" у себе в Twitter, а українці пояснили Маску, як правильно англійською пишеться "Київ".