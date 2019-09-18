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18 сентября 2019, среда, 16:47 187
Общество 2019-09-18T19:15:03+03:00
Українські Новини
Библиотека Конгресса США поддержала акцию KyivNotKiev

Библиотека Конгресса США поддержала акцию KyivNotKiev

KyivNotKiev. Фото:Facebook/ukr.embassy.usa
KyivNotKiev. Фото:Facebook/ukr.embassy.usa

В библиотеке Конгресса США вместо "Kiev" теперь будут писать "Kyiv". Об этом сообщает Посольство Украины в США в Facebook.

Одна из самых больших библиотек Соединённых Штатов продолжила компанию правильного написания столицы Украины в английской транслитерации. Заведение последовало примеру Совета США по географическим названиям, который рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе.

Также отмечается, что правильно писать "Киев" по-английски в своих материалах начали ряд международных средст массовой информации, в том числе и американских.

Как сообщали Українські новини, Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev). Однако в авиакомпании МАУ отказались менять название столицы и продолжают использовать русский вариант.

Больше новостей о: Библиотека Конгресса США Посольство Украины в США #KyivNotKiev

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