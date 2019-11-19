Новый Роздол и Новояворовск до сих пор не подключили к отоплению

И пока с 8 октября идет активное подключение отопления в Украине, в Новом Роздоле и в Новояворовске во Львовской области до сих пор не начался отопительный сезон.

17 ноября "Нефтегаз" заявил о критической ситуации в этих городах, ведь отопления нет, целые районы города без электричества, также под угрозой поставки воды в один из районов.

При том, что погода постепенно становится холоднее, а в пятницу, 23 ноября, ударит мороз до -2 градусов.

Карта: weather.com



Как сообщали Українські Новини, полиция взяла под охрану ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области.



Ранее сообщалось, что Львовская область намерена запустить отопительный сезон в Новояворовске до 18 ноября, а сроки по Новому Роздолу неизвестны. А также, что на отопление в этих городах выделят 2,7 млн грн.



Также, стало известно, куда обращаться, если дома холодные батареи.



24 октября мэр Нового Роздола Львовской области подал в отставку.



Тем временем, "Нефтегаз Украины" заявляет о критической ситуации в городе Новый Роздол Львовской области.