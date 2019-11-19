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19 ноября 2019, вторник, 07:00 141
Общество 2019-11-19T07:00:03+02:00
Українські Новини
Новый Роздол и Новояворовск до сих пор не подключили к отоплению

Новый Роздол и Новояворовск до сих пор не подключили к отоплению

Отопление, Критическое положение, Новояворовск, Новый Роздол
Отопление
Отопление

И пока с 8 октября идет активное подключение отопления в Украине, в Новом Роздоле и в Новояворовске во Львовской области до сих пор не начался отопительный сезон.

17 ноября "Нефтегаз" заявил о критической ситуации в этих городах, ведь отопления нет, целые районы города без электричества, также под угрозой поставки воды в один из районов.

При том, что погода постепенно становится холоднее, а в пятницу, 23 ноября, ударит мороз до -2 градусов.

Карта: weather.comКарта: weather.com


Как сообщали Українські Новини, полиция взяла под охрану ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области. 

Ранее сообщалось, что Львовская область намерена запустить отопительный сезон в Новояворовске до 18 ноября, а сроки по Новому Роздолу неизвестны. А также, что на отопление в этих городах выделят 2,7 млн грн

Также, стало известно, куда обращаться, если дома холодные батареи.

24 октября мэр Нового Роздола Львовской области подал в отставку.

Тем временем, "Нефтегаз Украины" заявляет о критической ситуации в городе Новый Роздол Львовской области. 

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