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24 октября 2019, четверг, 21:36 119
Общество 2019-10-24T21:40:06+03:00
Українські Новини
Мэр Нового Раздола Львовской области подал в отставку

Мэр Нового Раздола Львовской области подал в отставку

Отопительный сезон, Новый Раздол

Мэр Нового Раздола (Львовская область) Андрей Мелешко 24 октября подал в отставку. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Новораздольского городского совета Анатолий Шалаев, передают Українські Новини.

"Мэр Нового Роздола Андрей Мелешко и первый заместитель мэра подали заявления об отставке, перед этим сложил полномочия заместитель по коммунальным вопросам", - написал он.

Шалаев называет причиной отставки мэра срыв подготовки города к отопительному сезону.

"30-тысячный город остался без руководства. Исполком - парализован. Доигрались… Вопрос с теплоснабжением города не решен...", - написал он.

Ранее Львовская областная государственная администрация заявляла о неготовности Нового Раздола к отопительному сезону и прогнозировала его начало в городе не раньше 10 ноября.

В Новом Раздоле проживает 30 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2018 года суд арестовал и передал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, ТЭЦ "Новояворовск" и "Новый Раздол" во Львовской области.

Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что имущество арестовано в рамках расследования факта присвоения 1,4 млрд гривен при поставках газа на указанные ТЭЦ предприятиями, подконтрольными на то время депутатам Верховной Рады Богдану и Ярославу Дубневичам (фракция "Блок Петра Порошенко").

Кроме того, арестованы изъятые у подозреваемых денежные средства.

Среди 4 подозреваемых - руководство предприятий-поставщиков газа и "куратор" - помощник депутатов Рады.

В 2017 году Соломенский районный суд Киева разрешил НАБУ изъять документы Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг по делу научно-производственного предприятия "Энергия-Новояворовск" (Львовская область), которое принадлежало на то время депутатам Верховной Рады Богдану и Ярославу Дубневичам.

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