Отопительный сезон стартовал: куда обращаться, если дома холодные батареи

В большинстве городов Украины начался отопительный сезон, однако в некоторых домах могут возникнуть проблемы с подачей тепла. В Министерстве развития общин и территорий рассказали, куда обращаться в случае, если батареи дома холодные, а отопительный сезон стартовал. "Если в квартирах не все батареи горячие - причины могут быть в неотрегулированной системе подачи теплового носителя в квартиры дома. Указанные неисправности обязана ликвидировать организация, обслуживающая внутридомовые системы теплоснабжения (ЖЭК, управляющий, теплоснабжающая организация (исполнитель услуг))", - говорится в сообщении. Если у вас отсутствует тепло в квартире: Необходимо обратиться в организацию, с которой заключены договорные отношения (исполнителя услуг). В случае отсутствия реагирования - в органы местного самоуправления и местных государственных администраций. В случае решения вопроса об отсутствии централизованного отопления на уровне органа местного самоуправления (совета) и государственной администрации обращение также могут быть направлены в Минрегион для соответствующего реагирования и решения вопроса по существу. Отмечается, что ответственный за начало и прохождение отопительного сезона в каждом городе - орган местного самоуправления (совет). Как сообщали Українські Новини, ао состоянию на 08:30 31 октября по Украине к системам отопления было подключено 75,9% социальных объектов и 68,4% жилых домов. Тем временем расходы на отопление можно сократить вдвое.