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08 октября 2019, вторник, 11:59 710
Общество 2019-10-08T11:59:11+03:00
Українські Новини
В 13 областях и Киеве начали подключать к отоплению школы и госучреждения

В 13 областях и Киеве начали подключать к отоплению школы и госучреждения

Отопление. Фото: соцсети
Отопление. Фото: соцсети

По состоянию на 08:30 8 октября 13 областей и Киев начали подключение систем отопления объектов социальной сферы, в Киевской и Ривненской областях начато подключение жилого фонда.

Об этом говорится в оперативной информации Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

В частности, в Киевской области подключено 4,1% жилого фонда и 10,9% объектов социальной сферы, в Ривненской области - 15,9% жилого фонда и 14,1% объектов соцсферы.

Также подключение систем отопления объектов соцсферы началось во Львовской (7,6%), Ивано-Франковской (12,6%), Тернопольской (3,7%), Винницкой (2,1%), Черкасской (9,5%), Кировоградской (0,7%), Николаевской (0,3%), Черниговской (2,2%), Сумской (5,3%), Полтавской (0,2%), Днепропетровской (0,8%) областях.

В Киеве к отоплению подключено 43,4% объектов социальной сферы, подключение жилого фонда еще не начато.

Как сообщали Українськi Новини, ранее министр развития общин и территорий Алена Бабак заявляла о почти 100% общей готовности к отопительному сезону 2019/2020.

Тем временем долги населения за коммуналку уменьшаются.

С 1 мая действуют новые правила формирования платежек за тепло и воду.

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