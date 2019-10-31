На отопление в двух городах Львовской области выделят 2,7 млн грн

Львовская областная государственная администрация 31 октября решила дополнительно выделить 2,7 млн гривен на недопущение срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске.

Об этом говорится в сообщении обладминистрации, передают Українські Новини.

"Состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по недопущению срыва отопительного сезона в городах Новояворовск и Новый Раздол", - сказано в нем.

Среди решений комиссий - выделение из резервного фонда областного бюджета финансового ресурса в размере 2,7 млн гривен городским бюджетам Новояворовска и Нового Роздола на мероприятия по запуску отопительного сезона.

Средства будут выделены на возвратной основе.

Отопительный сезон в этих городах вовремя не стартовал и сроки его запуска неизвестны.

Как сообщали Українські Новини, оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" призывает компанию ООО "Гарант Энерго М" реструктуризовать задолженность за газ в размере 388 млн гривен для стабильного прохождения отопительного сезона в городах Новояворовск и Новый Раздол (Львовская область).

Ранее Львовская областная государственная администрация решила выделить 15,9 млн гривен на недопущение срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске.

Мэр Нового Раздола Андрей Мелешко 24 октября подал в отставку.

В августе 2018 года суд арестовал и передал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, ТЭЦ "Новояворовск" и "Новый Раздол" во Львовской области.

Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что имущество арестовано в рамках расследования факта присвоения 1,4 млрд гривен при поставках газа на указанные ТЭЦ предприятиями, подконтрольными на то время депутатам Верховной Рады Богдану и Ярославу Дубневичам (фракция "Блок Петра Порошенко").

Кроме того, арестованы изъятые у подозреваемых денежные средства.

Среди 4 подозреваемых - руководство предприятий-поставщиков газа и "куратор" - помощник депутатов Рады.

В 2017 году Соломенский районный суд Киева разрешил НАБУ изъять документы Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг по делу научно-производственного предприятия "Энергия-Новояворовск" (Львовская область), которое принадлежало на то время депутатам Рады Богдану и Ярославу Дубневичам.